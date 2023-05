Inondazioni in Somalia: decine di morti e oltre 200mila sfollati

MeteoWeb

Dall’inizio della stagione delle piogge, a metà marzo, oltre 200 mila persone risultano sfollate dalle loro case mentre 22 sono finora le vittime in Somalia. Lo ha riferito l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha). “Le stime iniziali indicano che almeno 460.470 persone sono state colpite, di cui quasi 219 mila sono state sfollate dalle loro case e 22 sono morte in 17 distretti da metà marzo“, ha dichiarato l’Ocha.