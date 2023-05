Sorprendente scoperta di Perseverance su Marte, “è la prima volta che vediamo qualcosa del genere”

MeteoWeb

Marte in passato potrebbe avere ospitato fiumi impetuosi. Sono tanti i segni che indicano che l’acqua liquida scorreva sul Pianeta Rosso molto tempo fa. La maggior parte di queste prove, però, indica laghi, oceani o corsi d’acqua relativamente placidi, come le antiche insenature scoperte dal rover Curiosity della NASA nell’enorme Cratere Gale.

Il cugino più giovane di Curiosity, Perseverance, che sta esplorando un altro cratere, chiamato Jezero, è arrivato su un letto fluviale che sembra completamente diverso: presenta grani grossolani e ciottoli, elementi voluminosi che non potrebbe essere spostati da un semplice rivolo. “Indicano un fiume ad alta energia che trasporta molti detriti,” ha dichiarato Libby Ives, ricercatrice presso il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, che gestisce Perseverance. “Più potente è il flusso d’acqua, più facilmente è in grado di spostare pezzi di materiale più grandi“. Perseverance ha raccolto alcune di queste nuove prove in un punto che il team di missione chiama Skrinkle Haven (apparentemente un cenno a una spiaggia in Inghilterra). Il sito presenta fasce curve di roccia stratificata, quasi certamente formate da acqua che scorreva con forza, hanno spiegato i funzionari della NASA.

La natura del fiume che ha scolpito questo paesaggio rimane oggetto di dibattito. Potrebbe essere stato un fiume serpeggiante le cui sponde si sono spostate nel tempo, o un corso d’acqua contorto, segnato da banchi di sabbia sporgenti. In entrambi gli scenari, le bande di roccia erano probabilmente molto più alte inizialmente, ma sono state ridotte alle dimensioni attuali dal vento marziano.

“Il vento ha agito come un bisturi che ha tagliato la parte superiore di questi depositi,” ha spiegato il collaboratore del team scientifico di Perseverance Michael Lamb, uno specialista fluviale del California Institute of Technology di Pasadena. “Vediamo depositi come questo sulla Terra, ma non sono mai così ben esposti come lo sono su Marte,” ha aggiunto Lamb. “La terra è ricoperta di vegetazione che nasconde questi strati“.

Ulteriori potenziali prove di acqua antica a scorrimento veloce provengono da Pinestand, una collina che si trova a poche centinaia di km da Skrinkle Haven. Pinestand presenta strati di roccia sedimentaria, alcuni dei quali si innalzano fino a 20 metri. “Questi strati sono insolitamente alti per i fiumi sulla Terra,” ha sottolineato Ives. “Ma allo stesso tempo, il modo più comune per creare questo tipo di morfologia sarebbe un fiume“.

Il Cratere Jezero, largo 45 km, ha ospitato molto tempo fa un grande lago e un delta fluviale. Perseverance continuerà a esplorare questo intrigante ambiente, che i ricercatori ritengono sia stato in grado di supportare la vita molto tempo fa.

“La cosa emozionante è che siamo entrati in una nuova fase della storia di Jezero. Ed è la prima volta che vediamo ambienti come questo su Marte,” ha affermato Katie Stack Morgan del JPL, Deputy Project Scientist di Perseverance. “Stiamo pensando ai fiumi su una scala diversa rispetto a prima“.

Perseverance è atterrato sulla superficie di Jezero nel febbraio 2021, insieme al minuscolo elicottero Ingenuity della NASA. Il rover sta studiando la geologia di Jezero, alla ricerca di segni della passata vita su Marte e raccogliendo campioni per il futuro ritorno sulla Terra.