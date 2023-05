Siccità: in Spagna una processione religiosa per invocare la pioggia

MeteoWeb

Gli abitanti della città andalusa di Jaen, nota nel mondo per la produzione di olive e olio, hanno portato ieri in processione l’immagine di Nuestro Padre Jesús Nazareno, popolarmente conosciuto come ‘El Abuelo’, chiedendo la pioggia. La provincia andalusa, come il resto della Spagna, è colpita dalla siccità, che sta mettendo a dura prova i raccolti. Secondo quanto riporta El Paìs, la processione per chiedere la pioggia, a cui hanno partecipato migliaia di persone, non si teneva dal 1949. “Senza acqua non ci sono olive, e senza olive la provincia di Jaen soffre”, ha affermato il vescovo della città, Sebastian Chico, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo.

“Ora dobbiamo elevare le nostre suppliche a Dio affinché ci invii l’acqua per irrigare la nostra terra assetata, per recuperare le nostre sorgenti e i nostri affluenti, per aumentare la portata dei nostri fiumi e per incrementare la riserva dei nostri serbatoi”, ha aggiunto, esortando i cittadini a unirsi alla preghiera per l’acqua. La processione ha attraversato le strade del centro storico della città sotto un forte sole e con temperature superiori ai 30 gradi.