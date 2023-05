Spagna: eccezionale scoperta di un dinosauro di cui non si sapeva l’esistenza | FOTO

MeteoWeb

Un esemplare di dinosauro proveniente da Castellón, Spagna, rappresenta una nuova specie dei spinosauridi che è oggetto di un articolo pubblicato su Scientific Reports. Il team di ricercatori ha individuato una potenziale nuova specie originaria della penisola iberica che sarebbe potuta appartenere ai dinosauri spinosauridi dal corpo medio-grande. L’eccezionale scoperta paleontologica fa luce sull’origine e sull’evoluzione degli spinosauridi che includono diversi gruppi di dinosauri che sono spesso grandi, stanno su due piedi e sono carnivori. Tra gli esempi noti di spinosauridi si ha lo Spinosaurus e il Baryonyx.

Si pensa che gli spinosauridi possano essere originari dell’Europa e poi siano migrati in Africa e Asia, ma le prove della loro esistenza in Spagna si basano su resti fossilizzati di denti. Andrés Santos Cubedo e colleghi hanno analizzato frammenti fossili (un osso della mascella destra, un dente e cinque vertebre) scoperti precedentemente nella Formazione Arcillas de Morella in Spagna e datati al tardo periodo Barremiano del Cretaceo inferiore (tra 127 e 126 milioni di anni fa).

Lo studio comparato con altri dinosauri spinosauridi

Sulla base dei resti fossili, gli autori stimano che l’esemplare sia lungo circa 10-11 metri. Difatti, gli studiosi hanno confrontato l’esemplare con i dati di altri spinosauridi per determinare il rapporto evolutivo con altre specie della stessa epoca preistorica. Sulla base di un’analisi comparativa dell’esemplare con altri spinosauridi, gli autori hanno compreso che si tratta di un nuovo genere di spinosauridi e lo hanno definito Protathlitis cinctorrensis. Gli autori hanno chiamato il genere Protathlitis che significa “campione” in greco e hanno usato il termine di cinctorrensis per riferirsi alla città Cinctorres, dove i resti fossili dell’esemplare sono stati scoperto.

Gli autori dello studio propongono che questa nuova specie possa indicare che gli spinosauridi sono comparsi durante il Cretaceo inferiore in Laurasia, ovvero una vasta area di terra nell’emisfero settentrionale, con due sottogruppi di specie che occupano l’Europa occidentale.