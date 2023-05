Spazio: la foto della “Fornace di Montalbano”, premiata dalla NASA

MeteoWeb

La NASA premia una astrofotografia di una siciliana come “foto del giorno“: oggi, dopo quella che coglieva il passaggio dal giorno alla notte, tocca a Marcella Giulia Pace, che ritrae l’eclissi di Luna sulla Fornace Penna, una fabbrica di mattoni del 1909, elemento dell’archeologia industriale siciliana, ma famosa per essere stata in passato una delle location più affascinanti della serie RAI “Il Commissario Montalbano“.

La foto premiata è stata scattata il 27 luglio 2018 da Sampieri (Rg), e ritrae l’antico manufatto, il litorale ragusano e la Luna nelle prime fasi di eclissi, immersa nei tipici colori vespertini della primavera siciliana. Pace, insegnante di professione, ha già visto pubblicate altre foto dall’agenzia spaziale americana e si occupa da diversi anni di divulgazione dei fenomeni celesti e, in particolare, di fenomeni ottici atmosferici (“fotometeore“), presenti anche in questa immagine.

Un’ “astrofotografia” spettacolare

“Quella sera, il mio obiettivo – dichiara Pace all’AGI – era raccontare una storia di luci, ombre e colori“. In questa meravigliosa foto, che mostra la fase di penombra del sorgere della Luna sopra la Fornace Penna, si possono notare alcuni effetti particolari. Il primo, spiega l’astrofotografa, è l’ombra della Terra che viene proiettata sull’atmosfera: una fascia scuro-bluastra e concava che si allunga sull’atmosfera e risale dal punto antisolare proprio, mentre il Sole tramonta dietro l’orizzonte.

Un altro effetto particolare è l’ombra della Terra proiettata sulla Luna: una porzione del disco lunare assume un colore simile a quello creato dall’ombra della Terra sull’atmosfera. Un altro effetto ancora è la cosiddetta “Cintura di Venere” o fascia anticrepuscolare, cioé quella sottile fascia che separa l’ombra della Terra dalla sua penombra, con colori che virano all’arancione al rosa. Il colore della Luna “sembra richiamare gli stessi colori della Cintura di Venere, anche se il colore rosso assunto dalla Luna è in realtà dovuto alla dispersione della luce nel suo risalire attraversando la densa fascia inferiore dell’atmosfera, mentre il mare partecipa a questo acquerello di ombre e colori“.