Spazio: un modello di satellite Arktika-M al Congresso meteorologico mondiale

Il 26 maggio a Ginevra, a margine del 19° Congresso meteorologico mondiale, si è tenuto un incontro tra il capo di Roshydromet, Igor Shumakov, e il segretario generale dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, Petteri Taalas. Igor Shumakov ha presentato un modello di satellite Arktika-M e lo ha donato a Petteri Taalas: la riproduzione del dispositivo verrà esposta nella sede del Congresso.

Arktika-M indica una serie di satelliti russi per il telerilevamento e le comunicazioni di emergenza che operano in un’orbita altamente ellittica di 12 ore. La costellazione è progettata per monitorare le aree ad alta latitudine della Terra. Il payload è costituito dall’imager multispettrale MSU-GSM e dai trasmettitori per i sistemi meteo e di soccorso.