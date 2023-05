Spazio: la Russia lancia razzo Soyuz, a bordo un satellite di osservazione

MeteoWeb

Alle 21:14 UTC (le 23:14 ora italiana) del 26 maggio, un razzo Soyuz 2.1a è stato lanciato dal Sito 1S del Cosmodromo di Vostochny in Russia. A bordo il satellite Kondor-FKA n°1, che è stato portato su un’orbita eliosincrona. I satelliti Kondor sono una serie di satelliti di osservazione della Terra che forniscono servizi di ricognizione per l’esercito russo. Il satellite Kondor-FKA con speciali apparecchiature radar sarà in grado di condurre l’osservazione 24 ore su 24 della superficie terrestre con risoluzioni medie e alte.

I satelliti Kondor

La famiglia di satelliti Kondor è una serie di satelliti per l’imaging della Terra e per la ricognizione militare sviluppati da NPO Mashinostroyeniya. I satelliti Kondor utilizzati per scopi militari sono semplicemente designati “Kondor”, mentre le altre versioni del satellite sono designate “Kondor-E”.

I satelliti Kondor sono dotati di un radar ad apertura sintetica (SAR) in banda S, che può condurre sia rilevamenti continui a fasce che rilevamenti dettagliati della superficie terrestre. La larghezza dell’area SAR è di 10 km con una risoluzione al suolo da 2 a 2 metri in modalità riflettore, da 1 a 3 metri in modalità stripmap e da 5 a 30 metri in modalità ScanSAR.

Il primo satellite Kondor è stato lanciato nel giugno 2013 con un razzo Strela, un vettore convertito da un missile balistico intercontinentale UR-100N-UTTKh. Designato “Kosmos 2487” dopo il lancio, è stato il primo satellite per immagini radar utilizzato dall’esercito russo dopo i satelliti sovietici della serie RORSAT e Almaz-T. Il primo satellite Kondor-E è stato lanciato nel dicembre 2014 per il Sudafrica.

Il razzo Soyuz 2.1a

Il razzo Soyuz 2.1a è una delle 3 varianti attive della famiglia di razzi Soyuz. Il 2.1a è simile al design dei primi razzi Soyuz, con 4 booster alimentati con carburante liquido che circondano un nucleo centrale. Questo design è utilizzato anche sulla variante Soyuz 2.1b ma non viene utilizzato sulla Soyuz-2.1v, che non utilizza i 4 booster laterali e utilizza invece un singolo core.

Introdotto per la prima volta nel 1996 e derivato dal razzo Vostok, il razzo Soyuz inizialmente ha avuto uno scarso record di lancio, con i primi 4 voli terminati con un fallimento. Il primo volo riuscito del razzo Soyuz è avvenuto il 28 novembre 1966, con il lancio della prima navicella Soyuz.

Il Cosmodromo di Vostochny

Il lancio di venerdì è avvenuto dal Sito 1S del Cosmodromo di Vostochny. Il Cosmodromo di Vostochny è uno dei 3 cosmodromi attivi utilizzati da Roscosmos e dall’esercito russo. Gli altri 2 cosmodromi attualmente in uso sono il Cosmodromo di Baikonur, situato in Kazakistan, e il Cosmodromo di Plesetsk, situato nell’estremo Ovest della Russia.

Fondato nel 2011, Vostochny è il cosmodromo più recente ed è stato costruito per sostituire il Cosmodromo di Svobodny. Vostochny ospita 2 rampe di lancio, il Sito 1S, utilizzato per i lanci Soyuz, e il Sito 1A, attualmente in costruzione e progettato per ospitare i lanci del razzo Angara.

Il primo lancio da Vostochny è avvenuto nell’aprile 2016, quando un razzo Soyuz 2.1a ha lanciato il satellite astronomico a raggi gamma Mikhailo Lomonosov. Da allora, Vostochny ha ospitato oltre 10 lanci di successo, alcuni dei quali includevano i satelliti OneWeb.