Nuovo successo per Starlink: SpaceX mette in orbita altri 56 satelliti

Un razzo Falcon 9 ha messo in orbita con successo altri 56 satelliti per telecomunicazioni Starlink: lo ha reso noto SpaceX, che ha lanciato i primi componenti della costellazione satellitare nel 2018. Il vettore è decollato da Cape Canaveral alle 07:03 ora italiana. Il primo stadi è tornato sulla Terra 8,5 minuti dopo il decollo, atterrando sulla nave drone di SpaceX “Just Read the Instructions”, che era di stanza nell’Oceano Atlantico. E’ stato l’11° lancio e atterraggio per questo particolare booster.

Lo stadio superiore del Falcon 9, nel frattempo, ha trasportato i 56 satelliti Starlink nell’orbita terrestre bassa, con dispiegamento circa 65 minuti dopo il lancio.

SpaceX ha lanciato quasi 4.400 satelliti per Starlink, l’enorme e crescente megacostellazione a banda larga dell’azienda. Più di 4mila di questi veicoli spaziali sono attualmente attivi, secondo l’astrofisico e tracker satellitare Jonathan McDowell.

Il lancio di oggi è stato il 29° volo Falcon 9 dell’anno e la 31ª missione orbitale complessiva per SpaceX nel 2023. Gli altri due voli orbitali sono stati lanciati dal potente razzo Falcon Heavy dell’azienda di Elon Musk.