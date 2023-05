Stazione Spaziale: la missione privata Ax-2 ha una nuova data di lancio

MeteoWeb

La 2ª missione con astronauti privati verso la Stazione Spaziale Internazionale ha una nuova data di lancio, sebbene ancora provvisoria. La NASA, SpaceX e Axiom Space avevano in precedenza individuato l’8 maggio come data di partenza per Ax-2, che invierà 4 persone sulla ISS per un soggiorno di circa 10 giorni. In seguito la NASA aveva annunciato che Ax-2 non sarebbe decollata all’inizio di maggio, ma non aveva fornito una nuova data di liftoff, definita poi 2 giorni dopo. “Aggiornamento sul lancio: NASA, Axiom Space e SpaceX puntano a non prima delle 17:37 EDT di domenica 21 maggio, per il lancio di Ax-2,” ha twittato la NASA ieri.

La missione Ax-2, tanti primati

Ax-2 verrà lanciata con un razzo Falcon 9 di SpaceX dal Kennedy Space Center della NASA in Florida. I 4 membri dell’equipaggio viaggeranno da e verso la Stazione Spaziale Internazionale in una capsula Dragon chiamata Freedom. Sarà il 2° viaggio spaziale per la navicella, che ha volato anche per la missione Crew-4 di SpaceX da e verso il laboratorio orbitante nel 2022.

I membri dell’equipaggio di Ax-2 sono Peggy Whitson, John Shoffner, Rayyanah Barnawi e Ali AlQarni. Whitson, ex astronauta della NASA, ora vola per Axiom, e sarà al comando della missione. Soffner è un investitore e un cliente pagante. Barnawi e AlQarni sono membri della prima classe di astronauti dell’Arabia Saudita: diventeranno le prime persone del regno a visitare la ISS e Barnawi sarà la prima donna saudita a raggiungere l’ultima frontiera.

Come suggerisce il nome, Ax-2 sarà la 2ª missione organizzata e gestita da Axiom Space. La prima, Ax-1 , ha inviato 4 astronauti privati ​​sulla ISS per più di 2 settimane nell’aprile 2022. Axiom sta lavorando anche ad altri progetti più ambiziosi. La società prevede di lanciare diversi moduli sulla ISS nei prossimi anni: questo complesso si separerà e diventerà una stazione spaziale privata a se stante in orbita terrestre.