Sub in difficoltà soccorsi nel mare in tempesta di Scilla durante una manifestazione fotografica subacquea

MeteoWeb

Nella mattinata odierna perveniva alla sala operativa della Capitaneria di porto di Messina, tramite numero di emergenza 1530, la richiesta di soccorso da parte dell’organizzatore di una manifestazione fotografica subacquea nel comune di Scilla (Reggio Calabria). L’uomo riferiva che un partecipante a causa delle avverse condizioni meteorologiche, si trovava in difficoltà non riuscendo a raggiungere la riva.

Nell’immediatezza la capitaneria di porto di Messina – Autorità marittima dello Stretto, assumeva il coordinamento delle operazioni di soccorso allertando la dipendente m/v cp 2088 che mollava gli ormeggi per dirigere al traverso del castello di Scilla, per dare assistenza al malcapitato ed ad altri sub in difficolta nel rientrare a riva.

Il comandante della capitaneria di porto di Messina, ricorda a tutti coloro che frequentano il mare a valutare sempre, con assoluta prudenza le condizioni meteorologiche in atto e previste per prevenire situazioni di pericolo.

Maltempo in Calabria, il porto di Scilla agitato dal forte vento