I Super Eroi Acrobatici fanno visita ai piccoli pazienti dell’ospedale Gaetano Pini

MeteoWeb

Capitan Marvel, Capitan America, Spiderman, Ironman e Hulk e altri supereroi e supereroine sono pronti a raggiungere i piccoli pazienti dell’area pediatrica dell’ASST Gaetano Pini-CTO. L’evento è previsto sabato 13 maggio, dalle ore 11.30 alle 12. Dietro le maschere e i costumi ci saranno i volontari dell’associazione SEA-SuperEroiAcrobatici ODV ETS, fondata da Anna Marras. I Supereroi si caleranno dal tetto del Presidio Ospedaliero Gaetano Pini per salutare dalle finestre i piccoli ricoverati e le loro famiglie per poi raggiungerli in reparto. Ad aspettare i volontari sul piano strada ci saranno gli alunni delle scuole IC Cavalieri, che fornisce il Servizio di Scuola in Ospedale al Presidio Pini e IC Via della Commenda, Scuola Amica del Quartiere, affinché questa iniziativa sia un momento di divertimento e di gioia non solo per chi sta trascorrendo un periodo in ospedale, ma anche per i piccoli del quartiere Crocetta di Milano.

“Quello che desideriamo trasmettere con forza è un messaggio di incoraggiamento e di speranza ai bambini e alle loro famiglie – spiega Anna Marras, Presidente di SEA – vogliamo che sentano nascere dentro di loro quella forza che hanno i loro supereroi preferiti, che si sentano invincibili proprio nel momento più difficile della loro vita. Per ogni bambino che incontriamo, che salutiamo dalla finestra o che abbracciamo in reparto, il messaggio che condividiamo è uno solo, ovvero tu sei un supereroe! Non mollare!”. La fondatrice dell’associazione che, in alcune occasioni, partecipa alla calata, vestendo i panni di Capitan Marvel, aggiunge: “Siamo felicissimi di collaborare con l’ASST Gaetano Pini-CTO per portare ai piccoli pazienti una giornata di sorrisi. Il progetto dei SuperEroiAcrobatici nasce proprio per questa ragione, perché per noi non c’è niente di più bello al mondo del sorriso di un bambino”.

Non è una cosa che capita tutti i giorni vedere arrivare dal cielo un supereroe e probabilmente nessuno dei piccoli ricoverati si aspetta di vivere questo momento proprio durante la degenza, ecco perché sarà un evento speciale per loro. “Le giornate trascorse in ospedale – spiega il dott. Antonio Memeo, Direttore Traumatologia Ortopedica dell’ASST Gaetano Pini-CTO – possono essere molto lunghe e noiose, rendendo i piccoli meno collaborativi e rispondenti alle cure. Questi momenti invece ci aiutano ad alleggerire il peso del ricovero e a rendere le cure così più efficaci”.

“Come Direzione siamo orgogliosi di ospitare i volontari dell’Associazione SEA per offrire ai nostri piccoli pazienti un momento di emozione e divertimento durante la loro permanenza in ospedale. Tutto ciò che può alleviare il peso e le preoccupazioni del ricovero è per noi un obiettivo anche ‘terapeutico’. Spazio dunque a chi ha scelto di far sorridere i più piccoli sia dentro che fuori l’ospedale, favorendo la costruzione di un clima di solidarietà e inclusione che va oltre le circostanze della malattia”, conclude la dott.ssa Anna Maria Maestroni, Direttore Socio Sanitario dell’ASST Gaetano Pini-CTO.