Piogge record dopo la lunga siccità: la “super fioritura” in California è visibile dallo Spazio | FOTO

Una spettacolare immagine, acquisita l’8 aprile 2023 dalla missione Copernicus Sentinel-2, mostra Los Angeles e parte dell’entroterra del Sud California. La tentacolare area metropolitana di Los Angeles, la seconda più popolata negli Stati Uniti, è visibile nei toni del grigio nella parte inferiore dell’immagine. La città di San Bernardino sorge a circa 100 km a est di Los Angeles. Diversi corpi idrici sono identificabili in blu scuro a sud di San Bernardino, eccezion fatta per il lago Elsinore che appare in verde chiaro in basso a destra nell’immagine – molto probabilmente a causa di un’alta concentrazione di alghe nell’acqua.

Ai confini settentrionali della città, le aree vegetate delle Foreste Nazionali di Angeles e San Bernardino sono visibili ai piedi delle catene montuose di San Gabriel e San Bernardino, che attraversano il centro dell’immagine. Monte San Antonio, la vetta più alta con i suoi 3 068 metri, è coperta di neve, così come le cime circostanti.

Il deserto del Mojave domina la parte superiore dell’immagine. I campi con irrigazione a pivot centrale appaiono come forme circolari di colore verde, che contrastano con il paesaggio circostante. La maggior parte di essi è concentrata nella parte superiore sinistra dell’immagine, vicino alle città di Lancaster e Palmdale.

Dopo anni di siccità prolungata, la California ha recentemente registrato precipitazioni invernali da record, che hanno innescato un evento di “super fioritura” dei fiori nell’area. I campi in fiore sono così grandi che possono essere individuati anche dallo Spazio. I vivaci colori arancione e giallo dei papaveri e dei rigogliosi fiori di campo possono essere osservati in tutta l’immagine, con i più evidenti nella Antelope Valley, a ovest di Lancaster, e nel Walker Canyon, a nord del lago Elsinore.