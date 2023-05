Sviluppo sostenibile: la produzione di aerogel sarà presto a basso costo

MeteoWeb

Uno studio su Fraunhofer sottolinea come sia urgente ridurre le nostre emissioni di CO 2 in modo sistematico se si vogliono raggiungere i nostri obiettivi climatici. L’isolamento degli edifici è un aspetto fondamentale in questa missione. I ricercatori del Fraunhofer Institute for Environmental, Safety and Energy Technology UMSICHT di Oberhausen hanno lavorato in collaborazione con PROCERAM GmbH & Co. KG per un progetto di sviluppo sostenibile, riguardante il fatto che il materiale isolante minerale a prezzi accessibili risulta molto più efficace di opzioni come il polistirene. Questo materiale può raggiungere lo stesso livello di isolamento del polistirene con solo metà dello spessore dello strato.

Costituito dal 99,8% di aria, l’aerogel è il tipo di materiale isolante più leggeri e più efficace al mondo. E poiché è costituito dal biossido di silicio non pericoloso, è anche sostenibile e può essere fabbricato senza l’uso di prodotti petrolchimici. Tuttavia, fino ad ora, c’è stato un ostacolo: gli aerogel sono troppo costosi per essere usati come isolanti, in quanto la produzione convenzionale di Aerogel è costosa e richiede tempo. Ciò significa che finora sono stati utilizzati principalmente per applicazioni di nicchia come le tute spaziali.

La produzione di aerogel a basso costo



La produzione di aerogel a prezzi accessibili su larga scala

da parte della PROCERAM GmbH & Co. KG ha risposto a questa sfida. Se potessero creare un materiale isolante minerale non combustibile a prezzi accessibili che fosse un isolante più efficace rispetto ai materiali fossili alternativi, rivoluzionerebbe il settore dell’isolamento.

A tal fine, gli imprenditori hanno contattato gli esperti di Fraunhofer UMSICHT – e insieme, hanno creato un nuovo processo di produzione di aerogel nei prossimi sei anni. Il loro sistema può essere completamente scalato dal laboratorio al livello di produzione pre-commerciale senza sostanze chimiche pericolose per l’ambiente. Il nuovo processo ha anche ridotto i costi di produzione dell’aerogel in precedenza molto costoso del 70% e ha portato i tempi di produzione da oltre 10 ore a soli 2,5. Nils Mölders e Andreas Sengespeick di Fraunhofer UMSICHT e Christoph Dworatzyk di PROCERAM GmbH & Co. KG riceveranno il Premio Joseph von Fraunhofer 2023 per il loro successo. Per ridurre i costi e i tempi di produzione degli aerogel, il team di ricerca si è concentrato sul processo di produzione. Tipicamente, gli aerogel sono prodotti usando un mezzo contenente particelle solide finemente distribuite che ha acido aggiunto a formare un gel. Sono necessari circa 6 chilogrammi di acido per produrre 1 chilogrammo di Aerogel.