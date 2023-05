Tartarughe e terremoti: l’arte di strada incontra la divulgazione scientifica

MeteoWeb

L’incontro tra i ricercatori dell’INGV e gli artisti di strada del gruppo teatrale Ile Flottante, una realtà consolidata nell’ambito della produzione di spettacoli di carattere professionale, avviene nel 2022, in occasione dell’organizzazione del Festival della Scienza di Genova, su proposta di M. Crescimbene (INGV) che aveva avuto modo di lavorare con la compagnia nell’edizione precedente del Festival, quando era stato portato in scena, all’interno di un teatro, lo spettacolo scientifico, “Terremoti, Totem e Tabù” (prodotto da INGV e Studio Bottoni).

Per il 2023, però, si voleva presentare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso che potesse coinvolgere e appassionare persone appartenenti a una vasta gamma di età grazie a spettacoli basati su leggende e filastrocche che raccontavano la nostra Terra, i terremoti e i vulcani. Nasce così una collaborazione bella e proficua che, grazie ai testi scritti da M. G. Ciaccio, G. De Astis, G. Soldati ed M. G. Piangiamore e all’adattamento teatrale della regista Francesca Satta Flores, mette in scena tre spettacoli che, sotto il cielo autunnale di un fine ottobre genovese, tra rime, musiche, giocoleria, fuoco e scintille, sono riusciti a incantare bambini e adulti.

“Tartarughe e Terremoti”, “Le signore della Terra” e “V.V.V. Volubili Vulcani in Vendita” hanno raccontato, con un linguaggio coinvolgente, il rapporto dell’umanità con il nostro pianeta e le conoscenze scientifiche sviluppate nel corso dei secoli. Leggende sulla nascita del pianeta, sui pregiudizi di genere nel mondo della scienza, la malinconica storia azteca che spiega l’origine di due imponenti vulcani del Messico, o il racconto di Pelèe, la maestosa dea hawaiana, sovrana del fuoco, dei fulmini, dei vulcani, del vento, della danza e creatrice di tutte le isole Hawaii.

Arte e Scienza

Tante persone, tanti bambini sono venuti ad ascoltare le nostre storie, a vedere le suggestive acrobazie del mangiafuoco, la sua maestria nel disegnare in aria linee incandescenti. Forti del successo riscontrato, si è deciso di ripetere i tre spettacoli nell’ambito della partecipazione dell’INGV al Festival delle Scienze di Roma, 2023. Abbiamo anche deciso di partecipare al concomitante e vivacissimo Villaggio per la Terra di Roma, 2023: qui sono venuti a trovarci i bambini e le bambine delle classi delle scuole materne, e lo spettacolo rappresentato è stato “Tartarughe e Terremoti” in cui la leggenda della Tartaruga Gigante si fonde con la Filastrocca della Terra regalando una narrazione, in parte vera e in parte magica, dell’evoluzione e delle caratteristiche del nostro pianeta.

Tanti applausi per Lara Panizzi, Valentina Greco e Paolo Mele che hanno condotto il pubblico tra realtà e immaginazione, lungo un percorso che ha unito il linguaggio teatrale al linguaggio scientifico, e quindi alla fine, come naturale conclusione, gli artisti hanno presentato i ricercatori e le ricercatrici pronti a rispondere alle curiosità del pubblico. Domande e riflessioni nate durante, e grazie allo spettacolo, affiancando così la narrazione teatrale alle spiegazioni divulgative del fenomeno, affrontando concetti scientifici complessi in modo chiaro e corretto, ma contemporaneamente piacevole e leggero.

L’arte incontra quindi la ricerca: uno strumento capace di creare un ponte colorato tra scienziati e pubblico, un’occasione speciale per giocare insieme, perché giocare è un altro modo di allenare la mente, divertendosi.