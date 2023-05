Tecnologia audio: quando le esperienze di ascolto sono personalizzate in 3D

MeteoWeb

Un articolo pubblicato di recente sulla rivista Fraunhofer esamina lo sviluppo recente di una tecnologia che porta la performance dello streaming di musica e film, guardare la TV o in auto ad un altro livello: il sistema MPEG-H Audio consente di immergersi completamente in paesaggi sonori e regolarli secondo le proprie preferenze. Tre ricercatori dell‘Istituto Fraunhofer per i Circuiti Integrati IIS – che rappresentano una grande squadra – che ricevono il Premio Joseph von Fraunhofer 2023 per questo progetto.

Alzi il volume sul dialogo di film TV, abbassi il rumore di fondo? Vuoi scegliere il tuo commentatore di sport preferito e farlo parlare quando premi un pulsante? O abbassare un po’ la batteria ascoltando la musica preferita? Il sistema MPEG-H Audio del Fraunhofer Institute for Integrated Circuits IIS semplifica la personalizzazione del suono 3D; per lo sviluppo del sistema, Harald Fuchs, Dr. Achim Kuntz e Adrian Murtaza – in rappresentanza della squadra – riceveranno il premio Joseph von Fraunhofer 2023.

La tecnologia MPEG-H Audio

Il sistema MPEG-H Audio diffonde il mondo tridimensionale del suono a sempre più dispositivi di riproduzione. Il processo utilizzato per la realizzazione di questo progetto distingue chiaramente la tecnologia Fraunhofer IIS da altri sistemi audio 3D. Invece di utilizzare solo tracce audio classiche, il formato funziona con sezioni audio differenti. La traccia audio può riferirsi ad esempio ad un uccello canterino, alla quale vengono assegnate proprietà come la posizione e il volume attraverso i metadati.

Questi ultimi vengono usati per determinare cosa succede al suono: è così che il canto degli uccelli si muove nello spazio tridimensionale, diventando più forte e più morbido. Tutte queste informazioni vengono inviate al sistema di riproduzione, dove vengono combinate con informazioni sull’ambiente di riproduzione.

I metadati e la personalizzazione dei contenuti

Il nuovo approccio di descrivere gli oggetti audio attraverso i metadati consente anche di personalizzare i contenuti: scegliendo tra diverse lingue, rendendo i dialoghi cinematografici più forti e quindi più comprensibili, posizionando la voce del commentatore sportivo liberamente nella stanza, e sentendo più o meno il suono del pubblico in eventi dal vivo.

Le prestazioni infinite del sistema MPEG-H Audio

Il team di Fraunhofer IIS ha sviluppato un sistema completo che copre l’intera catena dalla produzione del suono alla trasmissione e riproduzione. E non solo nella catena di trasmissione delle produzioni televisive: “Vogliamo assicurarci che ogni situazione di produzione, trasmissione e riproduzione sia coperta da MPEG-H Audio“, spiega Kuntz. “Il sistema MPEG-H Audio va quindi ben oltre un semplice codice audio: include strumenti di produzione, formati di file e trasmissione e metodi di riproduzione innovativi e soluzioni software per integratori.” Un altro esempio di uno dei tanti sviluppi intorno MPEG-H Audio è il coinvolgente formato musicale basato su oggetti 360 Reality Audio della società di elettronica Sony.

Esso può essere trovato su molti servizi di streaming – un album prodotto con questa tecnologia ha persino vinto il Grammy per il miglior album immersivo nel 2023. Lo sviluppo di un sistema audio così completo è possibile solo con un grande team: nelle ore di punta, fino a un centinaio di persone lavoravano contemporaneamente al progetto, iniziato nel 2012 e attualmente ci sono ancora circa 50 dipendenti.

I partner a livello internazionale

Inoltre, il sostegno internazionale è importante. I partner industriali e tecnologici di tutto il mondo hanno contribuito a rendere MPEG-H Audio adatto per l’uso in una vasta gamma di ambienti. In Brasile, per esempio, dopo test comparativi su larga scala, il paese ha deciso che nel dicembre 2021 l’uso della nuova tecnologia come standard audio obbligatorio per la sua nuova infrastruttura TV. MPEG-H Audio è stato testato diverse volte in Europa. In breve, il sistema audio MPEG-H è l’unico sistema standardizzato aperto al mondo per trasmettere la prossima generazione di formati audio.