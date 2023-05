Una tempesta subtropicale a gennaio: scoperto raro evento fuori stagione sull’Atlantico

MeteoWeb

La stagione degli uragani atlantici è alle porte, considerando che l’inizio ufficiale è stabilito all’1 giugno di ogni anno. Ma in realtà il 2023 ha già avuto il suo primo sistema subtropicale, che ha preso forma mesi prima della stagione degli uragani, in un momento in cui la maggior parte delle persone negli USA era preoccupata per la prossima tempesta di neve. Il National Hurricane Center (NHC), infatti, ha affermato che, dopo una rivalutazione dei pattern meteorologici precedenti, i meteorologi hanno determinato che un sistema sopra l’Oceano Atlantico ha raggiunto brevemente lo stato di tempesta subtropicale a metà gennaio. Una tempesta subtropicale è un sistema che ha alcune caratteristiche tropicali ma ha aria fredda nel suo nucleo, invece di aria calda.

“Gli specialisti degli uragani dell’NHC hanno stabilito che un’area di bassa pressione che si è formata al largo della costa nordorientale degli Stati Uniti a metà gennaio dovrebbe essere designata come tempesta subtropicale“, ha affermato l’NHC. I dettagli sulla tempesta, inclusa la velocità massima del vento, non sono ancora stati forniti.

Le immagini satellitari del 16 gennaio mostrano la tempesta subtropicale al largo della costa degli Stati Uniti orientali, con la comparsa di un piccolo occhio nel cuore del sistema. Nonostante sia stato riclassificato come tempesta subtropicale, al sistema di gennaio non è stato assegnato un nome. La prima tempesta con nome della stagione degli uragani atlantici del 2023 sarà conosciuta come “Arlene”.

Sebbene sia raro, le tempeste tropicali e gli uragani possono svilupparsi al di fuori della tradizionale stagione degli uragani atlantici, che va dall’1 giugno al 30 novembre. L’ultima volta che un sistema tropicale si è formato a gennaio è stato nel 2016, quando l’uragano Alex si è formato sull’Oceano Atlantico orientale. Uragani a gennaio sono stati osservati nel bacino atlantico anche nel 1954 e nel 1938.