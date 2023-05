Forte terremoto nel Sud del Mar dei Caraibi, al largo di Panama e Colombia | VIDEO

MeteoWeb

Una scossa di terremoto magnitudo 6.6 è stata registrata nel Sud del Mar dei Caraibi, al largo di Colombia e Panama, alle 05:05 ora italiana. Secondo i dati dell’Istituto geofisico statunitense USGS, il sisma è avvenuto a 10 km di profondità, con epicentro a circa 50 km dalla terra ferma, a Nord/Est di Puerto Obaldia, Panama. Una replica magnitudo 4.9 è seguita circa 9 minuti dopo.

Non è stata comunicata la presenza di feriti o danni nelle aree vicine all’epicentro, che non sono densamente popolate. La regione interessata ospita il Darien Gap, un’area di fitta giungla che è una delle principali vie di comunicazione per i migranti diretti a Nord dal Sud America.

L’Unità nazionale per la gestione del rischio di catastrofi delle Colombia ha escluso che ci sia la possibilità di tsunami a causa di questo terremoto. Il quotidiano panamense La Prensa ha reso noto che la scossa è stata avvertita in diversi settori delle province di Panama e Colon, mentre il Sistema di Protezione civile di Panama ha indicato che il terremoto è stato avvertito anche nel Darién e a Panama Ovest. “Non ci sono segnalazioni di danni – è stato evidenziato – ma continuiamo a monitorare la situazione“.

Terremoto al largo di Panama e Colombia, le immagini da Antioquia