Scosse di terremoto in Calabria: epicentro a Crotone | DATI e MAPPE

Scosse di terremoto nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 maggio, in Calabria. Alle 16:29, si è verificata una scossa di magnitudo 3 a 25km di profondità. L’epicentro è stato individuato a Crotone, come si evince dalle mappe della gallery scorrevole in alto. L’evento è stato seguito da un terremoto, sempre nella stessa zona, di magnitudo 3.4 a 30km di profondità. Le due scosse sono state avvertite dalla popolazione soprattutto nei popolosi quartieri di Farina e Tufolo, ma non hanno causato danni a persone o cose.

In precedenza, alle 15:17, sempre nella stessa provincia, era stata registrata una scossa di magnitudo più lieve, 2.4, nel territorio di Isola di Capo Rizzuto.