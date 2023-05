Terremoto Friuli, Savino: “Affetto per chi perse la vita nel terremoto Friuli”

MeteoWeb

“A 47 anni di distanza, ricordo con profonda tristezza il terribile terremoto che colpì il Friuli il 6 maggio 1976. Quel giorno, alle 21, la terra tremò con una violenza inimmaginabile, causando la morte di mille persone, ferendone altre tremila e lasciando senza casa decine di migliaia di famiglie.Nonostante l’immensa sofferenza e le perdite, il popolo friulano ha dimostrato una straordinaria forza d’animo e capacità di reazione. Lavorando con coraggio e determinazione, abbiamo ricostruito l’intera regione secondo efficienti principi, dando vita al modello Friuli”. Così Sandra Savino, sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze. “Abbiamo trasformato la tragedia in un’opportunità per dare nuovo slancio alla nostra terra. Voglio ricordare, con profondo rispetto e affetto, tutti coloro che persero la vita in quella tragica notte, e onorare la forza e la resilienza di coloro che lavorarono duramente per ricostruirla”.