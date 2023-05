Terremoto in Sicilia nella notte, scossa in provincia di Messina: epicentro sui Nebrodi

MeteoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 ha colpito la Sicilia nella notte, precisamente alle 00:17, con epicentro sui Nebrodi in provincia di Messina. La scossa si è verificata a 36.6km di profondità in base ai dati forniti dall’INGV ed è stata distintamente avvertita in molti centri delle zone interne, tra i Nebrodi e l’Etna, al confine tra le province di Messina e Catania. I più vicini all’epicentro sono Maniace, Maletto, Bronte, Randazzo, Cesarò, Floresta e Tortorici. Non sono segnalati danni.