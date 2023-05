Forte terremoto nel Pacifico: epicentro tra Fiji, Tonga e Samoa

MeteoWeb

Una scossa di terremoto molto forte è avvenuta nell’Oceano Pacifico alle 18:02 (ora italiana) di oggi, mercoledì 10 maggio. L’USGS segnala un terremoto di magnitudo 7.6 avvenuto in mare tra le isole Fiji e Samoa, con epicentro 95km a nord di Tonga. L’evento è avvenuto ad una profondità di 210km. Il Pacific Tsunami Warning Center ritiene che, “sulla base di tutti i dati disponibili, non esiste una minaccia di tsunami perché il terremoto è avvenuto troppo in profondità”.