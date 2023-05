Forti terremoti scuotono il Pacifico, sequenza sismica a Sud/Est delle Isole Loyalty | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un nuovo potente terremoto, magnitudo 7.1, si è verificato alle 03:51 ora italiana nell’Oceano Pacifico, a Sud/Est delle Isole Loyalty: secondo lo United States Geological Survey (USGS), il sisma è stato rilevato ad una profondità di 36 km Non è stata diramata l’allerta tsunami. Il Bureau of Meteorology australiano ha affermato che non vi è alcun rischio maremoto per l’Australia continentale, isole e territori.

Si tratta del 2° evento con magnitudo superiore a 7 nella medesima area: le forti scosse sono state accompagnate e precedute da numerosi terremoti tra cui un sisma magnitudo 6.5 rilevato alle 04:09 ora italiana.

Le Isole Loyalty sono un arcipelago dell’oceano Pacifico sudoccidentale, situato di fronte alla costa orientale della Nuova Caledonia.