Torino: apre la biblioteca piemontese del gruppo CICAP

La biblioteca del gruppo CICAP Piemonte aprirà al pubblico. E sarà il Mausoleo della Bela Rosin di Torino a ospitare le oltre cinquecento pubblicazioni, tra saggi e testi divulgativi di vario genere, che il gruppo piemontese del Comitato Italiano per il Controllo sulle Affermazioni sulle Pseudoscienze ha deciso di mettere gratuitamente a disposizione del pubblico per la consultazione.

Si parte domenica 14 maggio, dalle 15 alle 19, e a seguire ogni secondo fine settimana del mese, rispettando l’orario di apertura del mausoleo (strada Castello di Mirafiori 148/7). Sarà possibile accedere al materiale dedicato a svariati argomenti, soprattutto scienza, pseudoscienza e paranormale, raccolto in molti anni di attività dal gruppo locale del CICAP, tra i più attivi in Italia. L’apertura della biblioteca del CICAP Piemonte nel Mausoleo della Bela Rosin è possibile grazie alla collaborazione del Comitato con il Sistema Bibliotecario della Città di Torino.

Il calendario delle attività del CICAP del 2023

Di seguito il calendario completo del 2023. Domenica 14 maggio dalle 15 alle 19; domenica 11 giugno dalle 15 alle 19; sabato 8 luglio dalle 9 alle 13; agosto chiuso; domenica 10 settembre dalle 15 alle 19; domenica 8 ottobre dalle 15 alle 19; domenica 12 novembre dalle 14 alle 17; domenica 10 dicembre dalle 14 alle 17.

Per maggiori informazioni, per i contatti e per restare aggiornato su eventuali modifiche degli orari di apertura: https://gruppi.cicap.org/piemonte/biblioteca-cicap-piemonte/

Cos’è il CICAP?

Il CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze) è un’associazione di promozione sociale, scientifica ed educativa, che promuove un’indagine scientifica e critica nei confronti delle pseudoscienze, del paranormale, dei misteri e dell’insolito con l’obiettivo di diffondere il metodo scientifico e lo spirito critico. Il CICAP nasce nel 1989 per iniziativa di Piero Angela e di un gruppo di scienziati, intellettuali e appassionati, ed è oggi presieduto dal professor Sergio Della Sala.