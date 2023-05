Meteo USA, pazzesco tornado solleva la neve sulle vette del Montana | FOTO

MeteoWeb

Spettacolari immagini arrivano dal Montana occidentale, negli Stati Uniti settentrionali. Le foto della gallery scorrevole in alto mostrano un tornado sopra la Mission Valley la sera di martedì 9 maggio. Nelle foto, si può vedere il grosso vortice grigio scuro sulle montagne innevate in lontananza e la neve che viene sollevata in aria dai venti.

Si è trattato, in particolare, di un tornado di tipo landspout, ossia un tornado con uno stretto imbuto di condensazione che si forma mentre la nube temporalesca è ancora in crescita e non c’è corrente ascensionale rotante. Il movimento rotante ha origine vicino al suolo. Per fortuna, non sono stati segnalati feriti a causa di questo tornado, ma le immagini restano davvero suggestive.

I tornado si formano raramente sulle montagne, poiché le condizioni non sarebbero ottimali, secondo il National Weather Service. I meteorologi statunitensi, tuttavia, hanno notato che in passato tornado hanno attraversato i Monti Appalachi e una montagna alta oltre 3.000 metri nel Parco Nazionale di Yellowstone.