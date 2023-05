MeteoWeb

Paura nella zona di Napoli: a Pomigliano d’Arco è stato avvistato un tornado, intorno alle ore 9. Secondo le prime informazioni vi sarebbero anche danni. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: