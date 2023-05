USA, tornado flagella Virginia Beach: fughe di gas e decine di case danneggiate | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La città di Virginia Beach ha dichiarato lo stato di emergenza dopo che un tornado ha devastato l’area domenica e ha danneggiato decine di case, abbattuto alberi e causato fughe di gas. I funzionari della città hanno affermato che non è chiaro quante abitazioni siano state danneggiate, ma hanno stimato tra 50 e 100, dopo che il tornado ha toccato terra poco dopo le 18, ha riferito WTKR-TV. Il City Manager Patrick Duhaney ha dichiarato lo stato di emergenza domenica sera ora locale. Gran parte dei danni sono stati segnalati nell’area di River Road e N. Great Neck Road. Comprende anche Upper Chelsea Reach e Haversham Close. Non ci sono state segnalazioni immediate di feriti.

Virginia Natural Gas ha confermato diverse fughe di gas e Dominion Energy ha segnalato poco meno di un migliaio di interruzioni all’inizio di lunedì.

Paura e danni, tornado travolge Virginia Beach