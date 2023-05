Tracciati i limiti per una Terra sicura, molti sono stati ampiamente superati

MeteoWeb

Ben 40 ricercatori che provengono da tutto il mondo hanno tracciato per la prima volta i limiti oltre i quali la Terra diventerà un ambiente non più sicuro per l’umanità. Tra questi parametri, la giustizia e l’equità, allo stesso modo di quelli che valutano il benessere degli ecosistemi e dei processi biofisici del nostro pianeta. Secondo quanto riportato dallo studio pubblicato sulla rivista Nature, i dati sono preoccupanti: molti di questi limiti sono stati ampiamente superati. I ricercatori hanno individuato i limiti più sicuri per clima, biodiversità, acqua dolce e diversi tipi di inquinamento dell’aria, del suolo e dell’acqua: la maggior parte di questi risultano già violati.

Secondo i limiti tracciati dagli esperti, le attività antropogeniche stanno incidendo sulla salute dei flussi idrici, a causa delle eccessive quantità di nutrienti vengono rilasciate nei corsi d’acqua a causa dell’uso di fertilizzanti e le aree naturali rimaste sono molto limitate. E’ stato anche superato il limite climatico come più sicuro, fissato a 1 grado al di sopra dei livelli di temperatura preindustriale, dal momento che siamo già a 1,2°C oltre quella soglia. Ciò pone serie minacce per la stabilità della Terra, per gli ecosistemi e per il loro contributo vitale all’umanità.