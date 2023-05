Tracima la diga di Ridracoli, è la 3ª volta nel 2023

MeteoWeb

La diga di Ridracoli ha tracimato per la 3ª volta nel 2023. Si tratta di un evento raro: l’ultima volta era accaduto nel 2006 nei mesi di gennaio, febbraio e aprile. La prima tracimazione è avvenuta lo scorso 4 marzo dopo le straordinarie nevicate in Romagna alla fine di febbraio, la seconda il 3 maggio dopo l’ondata di maltempo che ha provocato, sempre in Romagna, frane ed esondazioni e l’ultima il 10 maggio dopo il ritorno delle perturbazioni. Solitamente le tracimazioni avvengono a distanza di mesi ma quest’anno le ultime due sono state ravvicinate.

Nel 2022, la diga non ha mai tracimato, così come nel 2017. E’ sufficiente una tracimazione annuale per garantire una discreta riserva d’acqua a gran parte della Romagna, che nei prossimi mesi potrà dunque contare su scorte ingenti e allontanare lo spettro della siccità.

La diga di Ridracoli è una diga ad arco-gravità che sbarra il corso del fiume Bidente nei pressi dell’abitato di Ridracoli a Bagno di Romagna, in provincia Forlì-Cesena, formando l’omonimo lago artificiale. La struttura è stata costruita nel 1975 e consegnata nel 1982. Serve oggi il bacino dei comuni romagnoli e della Repubblica di San Marino attraverso un acquedotto capace di fornire 3000 litri al secondo.

Qui i dati in tempo reale, e le immagini live della webcam.

