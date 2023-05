Treni ripartiti, alcuni hanno fino a 4 ore di ritardo

MeteoWeb

Sono ripartiti i treni rimasti fermi per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni, dopo un guasto tra Roma Tiburtina e Settebagni che è stato poi riparato. Alcuni dei convogli hanno accumulato fino a quattro ore di ritardo, che si spera di poter smaltire dopo la ripartenza. È quanto si apprende dalle Ferrovie dello Stato italiane. Il guasto sarebbe si sarebbe verificato al passaggio dell’Intercity 533 Roma-Ancona, quando il pantografo è entrato in contatto con la linea di alimentazione elettrica. Sul treno, tra i primi a ripartire, viaggiavano anche diversi tifosi della Lazio diretti a Milano per la partita di campionato.