Trentino, orso investito a Villa Lagarina: l’animale è in corso di identificazione

Un’auto ha investito un orso in località Trasiel di Villa Lagarina, in Trentino: l’incidente è stato segnalato attorno a mezzanotte alla Centrale unica di emergenza 112. L’automobilista – comunica una nota pubblicata sul sito Grandi carnivori della Provincia – è incolume e (correttamente, chiosa la nota) non è sceso dal mezzo, in attesa dell’arrivo del personale del Corpo forestale trentino. I danni al mezzo sono consistenti. L’Unità cinofila, intervenuta sul posto, ha compiuto un sopralluogo con esito negativo: l’animale si è infatti allontanato autonomamente. Sono stati recuperati i campioni di pelo rimasti sul veicolo, che consentiranno l’identificazione genetica dell’esemplare.