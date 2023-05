Tropici: le isole arboree più grandi sono dominate dalle palme

MeteoWeb

Ad oggi, persistono grandi lacune su come aumentare la biodiversità e su come migliorare il funzionamento del raccolto agricolo negli ecosistemi dei paesaggi tropicali. In uno studio pubblicato di recente sulla rivista Nature, gli studiosi hanno esaminato le variazione dell’ecosistema tropicale nel corso di 5 anni. Queste aeree paesaggistiche sono caratterizzate da palme e presentano 52 isole arboree. Nello studio, i ricercatori hanno condotto delle valutazioni sulla base di dieci indicatori di biodiversità e 19 indicatori di funzionamento degli ecosistemi.

Si è verificato nel complesso che gli indicatori della biodiversità e del funzionamento degli ecosistemi, così come la multidiversità e la multifunzionalità dell’ecosistema, sono più alti nelle isole arboree miste rispetto a quelle con palme da olio. Le isole più grandi hanno portato a maggiori guadagni in multidiversità attraverso cambiamenti nella struttura della vegetazione.

Le piantagioni di palme da olio

Inoltre, l’arricchimento degli alberi non ha diminuito la resa dell’olio di palma su scala paesaggistica. I nostri risultati dimostrano che l’arricchimento di olio da palma ha dominato i paesaggi con isole arboree che rappresenta una promettente strategia ecologica, ma non dovrebbe sostituire la protezione delle foreste rimanenti. La perdita di foreste pluviali della pianura tropicale Megadiverse ha accelerato negli ultimi decenni la deforestazione e il cambiamento dell’uso del suolo in gran parte spinto dalla rapida espansione di raccolti ad alto rendimento economica come come palma da olio.

Globalmente, le piantagioni di palme da olio occupano 21 milioni di ettari, principalmente in Indonesia e Malesia. Anche se l’espansione della palma da olio ha promosso lo sviluppo economico e migliorato i mezzi di sussistenza di piccoli agricoltori, ha anche portato a un impatto ecologico negativo. Rispetto alle foreste pluviali tropicali di pianura, la diversità delle specie che producono olio dominato dalla palma da olio è ridotta rispetto alle specie forestali.

Il ripristino ecologico

Inoltre, la trasformazione delle foreste in paesaggi dominati dalla palma da olio altera il funzionamento delle comunità ecologiche e ambientali condizioni, con conseguente riduzione di diverse funzioni ecosistemiche e servizi. Molti paesaggi agricoli hanno urgente bisogno di ripristino ecologico per salvaguardare la biodiversità e il funzionamento degli ecosistemi, mentre promuovere anche i mezzi di sostentamento locali, un obiettivo centrale dell’attuale.

Tuttavia, compromessi tra la biodiversità o il funzionamento degli ecosistemi e la produttività agricola può portare a fallimenti sforzi di ripristino o portare a effetti di ricaduta ecologica indesiderabili promuovendo l’espansione della frontiera agricola in aree forestali naturali.

Multidiversità e multifunzionalità

Gli autori dello studio hanno condotto un esperimento interdisciplinare su larga scala di ripristino dell’ecosistema, in cui i risultati di restauro delle 52 isole arboree con le piantagioni di palma da olio (140 ettari) sono stati osservati e quantificati tre a cinque anni dopo la costituzione. Gli esperti hanno valutato valutato sopra e sotto terra la natura della biodiversità attraverso dieci indicatori di tutti gli esseri che ne abitano (batteri, i funghi, piante e animali).

Per fornire un olistico panoramica della biodiversità e del funzionamento dell’ecosistema attraverso l’esperimento, abbiamo calcolato la multidiversità e la multifunzionalità utilizzando il

sopra indicatori. Gli esperti si aspettavano nel complesso che le isole arboree migliorassero la biodiversità e il funzionamento dell’ecosistema rispetto alle implicazioni delle palme da olio. Per fornire una comprensione meccanicistica del effetti della diversità degli alberi piantati e dell’area insulare sulla biodiversità e funzionamento dell’ecosistema, gli esperti hanno anche misurato 12 indicatori di vegetazione struttura.

Sulla base della teoria dell’andamento biogeografico, gli studiosi si aspettavano che le isole più grandi avessero migliorato biodiversità e funzionamento degli ecosistemi rispetto a quelli più piccoli. Le isole più grandi forniscono potenzialmente più habitat e sostengono più grandi popolazioni, mentre le isole più piccole dovrebbero essere più simili all’ambiente circostante, quindi il paesaggio tropicale risulta dominato dalla palma da olio.