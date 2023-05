L’8 maggio apre Tuttofood con “Cibo italiano sotto attacco”

MeteoWeb

Il cibo italiano è sotto attacco, dal terrorismo salutistico su vino e salumi alle etichette a semaforo che bocciano le eccellenze tricolori, dalle nuove norme sugli imballaggi all’estremismo green con le fattorie equiparate alle grandi industrie inquinanti, dal via libera a novel food del tutto estranei alla cultura alimentare nazionale fino all’arrivo dei prodotti artificiali.

Una guerra totale ai primati dell’agroalimentare nazionale che sarà al centro dell’inaugurazione di Tuttofood alle ore 9,30 di lunedì 8 maggio a Fiera di Milano a Rho dove nello spazio Coldiretti e di Filiera Italia al padiglione 1 stand A13-D34 sarà aperto il Salone “Il cibo italiano sotto attacco” per conoscere dal vivo le minacce al Made in Italy a tavola ma sarà anche presentato lo studio Coldiretti sui primati del cibo Made in Italy in Italia con un focus su pericoli e nuove sfide.

Alle ore 10,30 l’incontro all’Auditorium su “I rischi del cibo artificiale” con professori universitari, luminari e tutte le associazioni industriali di filiera sul palco per dire no agli alimenti in provetta. Saranno presenti Francesco Lollobrigida – ministro Masaf, Ettore Prandini – presidente della Coldiretti, Luigi Scordamaglia – amministratore delegato di Filiera Italia, Vincenzo Gesmundo – segretario generale Coldiretti, Attilio Fontana – presidente Regione Lombardia, Felice Adinolfi – professore Univ. Bologna, Alberto Villani – responsabile Uoc Pediatria Generale e Malattie Infettive Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Antonio Gasbarrini – direttore della UOC Medicina Interna e Gastroenterologia e della Uoc Cemad – Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, Pier Sandro Cocconcelli – prorettore vicario e professore di Microbiologia degli Alimenti Unicatt, Paolo Zanetti – presidente Assolatte, Antonio Forlini – presidente Unaitalia, Ruggero Lenti – presidente Assica, Serafino Cremonini – presidente Assocarni, Stefano Lucchini – chief institutional affairs and external communication officer di Intesa Sanpaolo, Paolo De Castro – parlamentare europeo.

Diretta streaming sul sito www.coldiretti.it.

Nell’arco dei quattro giorni nello spazio Coldiretti e Filiera Italia si alterneranno esposizioni innovative su temi di attualità, iniziative e momenti di approfondimento con lo spazio dell’agricoltura 4.0 con le ultime novità robotiche e satellitari nelle campagne italiane ma anche l’oleoteca dove saranno svelati i segreti dell’oro verde, della sua scelta, dei suoi abbinamenti, l’enoteca dei vini autoctoni e gli show cooking dei cuochi contadini con i menu gourmet a km zero.