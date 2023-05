Udine, grande festa per l’adunata degli alpini sotto la pioggia: c’è anche il premier Meloni | FOTO

MeteoWeb

“Qui ci sono persone che vengono non solo da tutta Italia ma da tutto il mondo per ricordare quali siano le loro radici ed è la cosa più preziosa che abbiamo. Oggi è la festa della mamma ma noi abbiamo sempre un’altra mamma che è la Patria, senza questo legame non c’è niente che possiamo fare. Quindi venire qui ad assaporare un po’ di questo sentimento è una cosa preziosissima“. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo essere scesa dalla tribuna d’onore, allestita in piazza Primo maggio, da dove ha assistito alla parte iniziale della sfilata, momento culminante dell’adunata degli alpini a Udine, che si sta svolgendo sotto la pioggia. Il presidente del Consiglio ha assistito alla sfilata degli alpini indossando un cappello appartenente alla divisa del Corpo e contrassegnato da una penna bianca. Accanto a lei il ministro della Difesa Guido Crosetto, che indossa il cappello con la penna nera. Crosetto ha raggiunto la tribuna in sfilata accompagnando il labaro nazionale dell’Ana (Associazione nazionale alpini).

”Quella di oggi è una giornata straordinaria perché qui si radunano centinaia di migliaia di persone che hanno in comune non soltanto il cappello alpino, ma quello che il cappello rappresenta: la volontà di donarsi agli altri e di servire il Paese, ad esempio nelle calamità naturali“. Lo afferma il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a Udine a margine della 94esima adunata nazionale degli alpini in corso nel capoluogo friulano. “Gli alpini sono la parte d’Italia di cui siamo fieri e che tutte le altre forze armate rappresentano benissimo quando andiamo all’estero in tutti i paesi del mondo” conclude.

“Sta andando tutto bene, tranne il meteo avverso e piccoli problemi ieri alla stazione ferroviaria che abbiamo risolto velocemente. Tireremo le fila stasera, ma mi sembra che tutto stia andando nel modo migliore“. Lo ha ribadito oggi il prefetto di Udine Massimo Marchesiello, che coordina le attività delle forze dell’ordine per la sicurezza dei cittadini e dei partecipanti alla novantaquattresima adunata nazionale delle penne nere in corso nel capoluogo friulano. “Un plauso va agli alpini, alle forze dell’ordine e al sistema sanitario – ha aggiunto Marchesiello – ma va detto che l’adunata sta riuscendo bene anche grazie al contributo fondamentale che è stato dato dalla popolazione“. Il prefetto di Udine ha poi ringraziato i vertici dello Stato, con la premier Meloni, il ministro della Difesa Crosetto e il presidente del Senato La Russa, “che hanno voluto rendere omaggio a quello che gli alpini hanno fatto e stanno facendo per la Nazione“.

Quella di oggi a Udine è la 94ª adunata nazionale degli Alpini. Il corteo si è aperto con lo striscione con il motto della manifestazione ‘Alpini, la più bella famiglia’, dietro quello della commissione pari opportunità della Regione Friuli Venezia Giulia per il rispetto delle donne e contro la violenza di genere. Hanno sfilato anche i graduati delle truppe apine e diversi gonfaloni dei comuni friulani tra cui quello del Comune di Udine che ospita la manifestazione. Presenti anche presenti anche gli striscioni della federazione internazionale di militari di montagna che sfilano con una folta delegazione. E poi il Labaro nazionale dell’Ana con 212 medaglie d’oro al valor militare.