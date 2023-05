Udine invasa dalla penne nere, 70mila alpini per l’adunata

MeteoWeb

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è a Udine, in piazzale Osoppo, da dove partirà la sfilata delle penne nere, momento clou della 94ª adunata nazionale degli alpini. Tra le autorità civili e militari presenti anche il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

Secondo una stima dovrebbero sfilare oggi, tra 70 e 90mila penne nere lungo le vie del centro. Crosetto che in una lettera ha definito gli alpini “un autentico punto di riferimento, oggi come ieri“. Il loro cappello con la penna, è il pensiero del Ministro, “è simbolo di valori eterni, indispensabili a una società moderna per poter guardare al futuro con serenità“. L’adunata, dunque, è “un ritrovarsi insieme per rinverdire quei legami indissolubili alla base della solidarietà e della generosità degli alpini“.