Urso: “si lavora a legge sullo spazio, verso una nuova Italia”

Il Ministero delle Imprese sta lavorando “ad una legge sullo spazio: l’Italia è uno dei pochi Paesi in cui ancora mancava un quadro legislativo di questo tipo e ora è diventato indispensabile, dal momento che il settore spaziale si sta aprendo alle imprese private”. Lo ha detto il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso dell’evento “Roma Hub dell’innovazione. Verso Maker Faire Rome 2023”, nella sede della Camera di commercio di Roma, al Tempio di Adriano. “Nel 2024 l’Italia presiederà il G7, dobbiamo arrivare pronti per quell’appuntamento con una nuova Italia”, ha concluso il Ministro.