Urso: “Spazio tra i settori più strategici del sistema Italia”

“Lo spazio è diventato uno dei comparti più strategici sia per il nostro sviluppo economico, ma anche sul fronte della competitività del sistema Italia a livello globale”. Lo ha dichiarato il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo da remoto all’appuntamento italiano del Gsew (Global space economic workshop), organizzato dal Distretto tecnologico aerospaziale (Dta) in collaborazione con l’Agenzia spaziale italiana e l’Agenzia spaziale europea che si tiene a Mesagne, in provincia di Brindisi. “Lo spazio è diventato il luogo dove emerge una competizione globale altamente significativa. La guerra della Russia in Ucraina – ha aggiunto – ci fa capire come lo spazio sia purtroppo ed inevitabilmente un elemento della competizione anche quando c’è un elemento bellico”.

“Noi – ha spiegato – avevamo collaborato molto intensamente, sin dall’avvento dell’Unione Sovietica, con la Russia nel campo dello spazio: l’Italia e l’Europa e l’Occidente e le sanzioni hanno colpito anche questa collaborazione per tentare di convincere la Russia a fermare l’aggressione”. Il ministro ha aggiunto, che “si tratta di un campo su cui ci stiamo misurando con attenzione novità, rischi ed opportunità diverse rispetto al passato. Ed infatti per lo spazio c’è una crescente attenzione dell’opinione pubblica, a differenza del passato”.

“Sono sfide che riguardano il campo delle telecomunicazioni con la tecnologia quantistica, della cyber sicurezza in un contesto in cui si affacciano nuovi attori globali, uno su tutti la Cina, che sta recuperando molto nel campo dello spazio, ma anche da alcuni dei Paesi dell’Africa che può tra l’altro – ha concluso – mettere in gioco la nostra base di Malindi che abbiamo in Kenia”.