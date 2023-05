USA, ambientalisti citano in giudizio la FAA per il lancio dello SpaceX

MeteoWeb

Lunedì scorso, gruppi ambientalisti e della fauna selvatica hanno citato in giudizio la Federal Aviation Administration per il lancio del razzo gigante di SpaceX dal Texas, avvenuto il mese scorso. L’astronave di SpaceX ha raggiunto le 24 miglia (39 chilometri) di altezza prima di esplodere sopra il Golfo del Messico il 20 aprile. Il sistema di autodistruzione del razzo ha causato l’esplosione del razzo di quasi 120 metri, che è andato fuori controllo pochi minuti dopo il volo di prova. Un avvocato del Center for Biological Diversity, uno dei querelanti, ha dichiarato che i gruppi stanno facendo causa per quello che considerano l’incapacità della FAA di considerare appieno l’impatto ambientale del programma Starship vicino a Boca Chica Beach, nel Texas meridionale.

Hanno chiesto al tribunale di annullare la licenza quinquennale concessa dalla FAA a SpaceX. La FAA ha rifiutato di commentare, facendo presente che non commenta le controversie in corso. L’agenzia sta supervisionando l’indagine sull’incidente e ha ordinato la messa a terra di tutte le astronavi SpaceX fino a quando non sarà certo che la sicurezza pubblica non sarà compromessa. Nel fine settimana, il fondatore e amministratore delegato di SpaceX, Elon Musk, ha dichiarato che la sua azienda potrebbe essere pronta a lanciare il prossimo Starship in sei-otto settimane con l’ok della FAA.

Effetti del lancio di SpaceX

Non sono stati segnalati feriti o danni significativi alle proprietà pubbliche a causa dei rottami del razzo o dei detriti volanti della piattaforma. Un grande cratere è stato scavato nella piattaforma di cemento, poiché la maggior parte dei 33 motori principali del razzo si è accesa al momento del decollo. La rampa di lancio si trova in un sito remoto sulla punta più meridionale del Texas, appena sotto South Padre Island e a circa 20 miglia da Brownsville. La settimana scorsa, l’U.S. Fish and Wildlife Service ha riferito che grandi pezzi di cemento, lastre di acciaio inossidabile, metallo e altri oggetti sono stati scagliati a migliaia di piedi (centinaia di metri) dalla piattaforma.

Inoltre, un pennacchio di cemento polverizzato ha inviato materiale fino a 4 chilometri a nord-ovest del pad, ha rilevato il servizio. Si è trattato del primo lancio di una Starship a grandezza naturale, con la navicella dall’aspetto fantascientifico in cima all’enorme razzo di lancio. L’azienda prevede di utilizzarlo per inviare persone e merci sulla Luna e, in ultima analisi, su Marte.

La NASA vuole utilizzare Starship per traghettare gli astronauti sulla superficie lunare già nel 2025. Insieme al Center for Biological Diversity nella causa, depositata presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti a Washington, ci sono l’American Bird Conservancy, la Surfrider Foundation, Save RGV (Rio Grande Valley) e la Carrizo/Comecrudo Nation of Texas.

Proteggere la vita sulla Terra

“È fondamentale proteggere la vita sulla Terra anche quando guardiamo alle stelle nell’era moderna dei voli spaziali”, ha dichiarato Jared Margolis del Center for Biological Diversity. “I funzionari federali dovrebbero difendere la fauna selvatica vulnerabile e le comunità in prima linea, non dare il lasciapassare agli interessi aziendali che vogliono usare i preziosi paesaggi costieri come discarica per i rifiuti spaziali”. Nel fine settimana, Musk ha dichiarato che si stanno apportando modifiche alla rampa di lancio per evitare quella che ha definito una tempesta di polvere e un “tornado di rocce” al prossimo lancio. “Per quanto ne sappiamo, non ci sono stati danni significativi all’ambiente di cui siamo a conoscenza”, ha dichiarato Musk. Musk ha promesso di apportare miglioramenti alla prossima astronave prima che voli.

Il sistema di autodistruzione dovrà essere modificato, in modo che il razzo esploda immediatamente, e non 40 secondi dopo, come è avvenuto in questa prima fase. Le sue osservazioni sono state fatte sabato sera in una chat di Twitter riservata agli abbonati e successivamente pubblicate da altri online.