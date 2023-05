Usa, in New Jersey una roccia è caduta dal cielo su una casa

MeteoWeb

Una roccia scura di 15 centimetri per 10 e del peso di quasi tre chili e potrebbe essere un frammento della pioggia di meteoriti Eta Aquarid, causata dalla famosa cometa di Halley, che può essere vista dalla terra Una pietra è caduta dal cielo su una casa in New Jersey facendo un buco nel tetto e piombando in una camera da letto. Secondo gli scienziati potrebbe trattarsi di un meteorite della tempesta causata dalla cometa di Halley. L’episodio ha lasciato i residenti sotto shock, anche se in quel momento non erano in casa e per fortuna non ci sono stati feriti. La polizia di Hopewell Township ha spiegato che si tratta di un oggetto metallico che sembra una roccia scura di 15 centimetri per 10 e del peso di quasi tre chili. Uno dei familiari ha detto di aver toccato la pietra e che era molto calda, quasi incandescente.

La roccia potrebbe essere un frammento della pioggia di meteoriti Eta Aquarid, causata dalla famosa cometa di Halley, che puo’ essere vista dalla terra ogni 75 anni. Secondo il Planetary Science Institute, circa 500 meteoriti colpiscono la Terra ogni anno, ma meno di 10 vengono recuperati poiché la maggior parte cade nell’oceano o colpisce aree remote. La polizia ha detto di aver contattato diverse agenzie per verificare se l’oggetto è veramente un meteorite.