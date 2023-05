USA, forti tempeste a Nord di Houston: crolla casa in costruzione, 2 morti e diversi feriti | FOTO

MeteoWeb

Due persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite martedì pomeriggio ora locale quando una casa in costruzione è crollata a causa di forti tempeste che hanno colpito a Nord di Houston (Texas, USA), nell’area di Conroe. Una casa in costruzione nell’area di Ladera Creek è crollata poco dopo le 15, secondo quanto riferito dai media locali. Due operai sono stati uccisi, 7 sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale, secondo l’assistente capo dei vigili del fuoco di Conroe Mike Legoudes.

La serie di tempeste ha provocato allerte nell’area per tornado e forti temporali. Sono stati segnalati danni causati dalla tempesta a Nord di Conroe a Huntsville. Più di 18mila utenze sono rimaste senza elettricità martedì sera nella contea di Montgomery, dove si trova Conroe, così come nella vicina contea di Walker, dove si trova Huntsville, secondo Poweroutage.us.