Vaccini Covid-19, FDA: richiesto dal giudice il rilascio dei dati entro il 2025

MeteoWeb

Un giudice federale ha ordinato alla U.S. Food & Drug Administration (FDA) di rilasciare i suoi dati sulla sicurezza dei vaccini COVID-19 basati su mRNA Pfizer e Moderna entro la fine di giugno 2025, piuttosto che nel corso dei prossimi 23 anni. Per più di un anno, la FDA ha resistito alla pressione subita per il rilascio dei dati che ha usato per approvare il vaccino con una tempistica mai avvenuta nella storia, sostenendo che avrebbe bisogno di 55 o potenzialmente anche 75 anni per rilasciare i circa 329,000 pagine di documenti in suo possesso sull’argomento.

Il 9 maggio, il giudice distrettuale statunitense Mark Pittman ha ordinato alla FDA “di produrre tutti i documenti relativi ai due vaccini entro il 31 giugno 2025“, stabilendo che è stato “impropriamente negato” il Federal Freedom of Information Act (FOIA), ovvero la richiesta presentata dal gruppo Public Health and Medical Professional for Transparency (PHMPT) e ha ordinato alle parti di riunirsi entro il 23 maggio di 2023 per “conferire e presentare delle premesse comuni che riducano al massimo” l’onere di preparare il materiale per il rilascio.

I dati relativi ai vaccini Covid-19

“La democrazia muore a porte chiuse,”; così il giudice ha dichiarato, sottolineando come mentre la FDA non stia affrontando i legittimi vincoli logistici nella raccolta e nel rilascio di grandi quantità di informazioni con risorse limitate, a tal punto che sembra che la realtà “non sia detta a causa dei limiti dei diritti FOIA di un individuo,” e le richieste devono essere soddisfatte in modo tempestivo, perché “le informazioni stantie sono di poco valore.”

Pittman ha ritenuto “sorprendente” la richiesta dell’FDA di rilasciare il materiale ad un “tasso di almeno 180.000 pagine al mese,” secondo la libertà medica e la trasparenza presentata dall’avvocato Aaron Siri, che rappresenta i querelanti. “In effetti, è un altro colpo per la trasparenza e la responsabilità.“