Valanga al passo Gardena, SS243 chiusa anche nei prossimi giorni

Chiusa anche nei prossimi giorni la SS243 che collega la Val Gardena e la Val Badia in Alto Adige. Ieri pomeriggio una valanga ha invaso la sede stradale, senza però coinvolgere persone. Si lavora senza sosta per la messa in sicurezza. Fino a fine mese resteranno chiusi i passi Stelvio, Rombo e Stalle.

