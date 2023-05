Vast Space lancerà la prima stazione spaziale privata con SpaceX, un avamposto a gravità artificiale

MeteoWeb

La prima stazione spaziale privata in assoluto potrebbe essere lanciata in orbita terrestre tra circa 2 anni. La startup californiana Vast Space prevede di collocare il suo avamposto Haven-1 sulla cima di un razzo Falcon 9 di SpaceX non prima dell’agosto 2025: lo hanno annunciato le 2 società. La missione iniziale sarà seguita in rapida successione da Vast-1, il lancio di 4 persone verso la nuova stazione con permanenza fino a 30 giorni. Anche Vast-1 verrà lanciata con un Falcon 9 e i suoi astronauti viaggeranno su una capsula Dragon SpaceX.

“Vast è entusiasta di intraprendere questo viaggio, il lancio della prima stazione spaziale commerciale al mondo, Haven-1, e del suo primo equipaggio, Vast-1,” ha dichiarato oggi il CEO di Vast Jed McCaleb. “Siamo grati a SpaceX per questa entusiasmante partnership che rappresenta i primi passi nella visione a lungo termine di Vast di lanciare stazioni spaziali a gravità artificiale molto più grandi nell’orbita terrestre e oltre“.

Il primo esperimento di gravità artificiale al mondo

Vast è una startup giovane, fondata appena 2 anni fa, ma le ambizioni sono grandi, come suggeriscono le parole di McCaleb. Alla fine, la società mira a gestire una “stazione spaziale rotante a gravità artificiale multi-modulo lunga 100 metri lanciata dal sistema di trasporto Starship di SpaceX“, ha spiegato l’azienda. Starship, il razzo più potente mai costruito, è ancora in fase di sviluppo: ha volato per la prima volta con stack al completo lo scorso 20 aprile. Vast “esplorerà la conduzione del primo esperimento di gravità artificiale rotante al mondo su una stazione spaziale commerciale con Haven-1,” è stato sottolineato.

La società sta vendendo fino a 4 postazioni su Vast-1. Il prezzo del biglietto non è stato reso noto. SpaceX fornirà addestramento per astronauti, tute spaziali e altri servizi simili per la missione, come ha fatto per Ax-1, un volo privato per la Stazione Spaziale Internazionale gestito da Axiom Space nell’aprile 2022.

Gli avamposti privati

Haven-1 – che alla fine sarà incorporato come modulo in una stazione spaziale più grande, se tutto andrà secondo i piani – è uno dei numerosi avamposti privati ​​attualmente allo studio.

Ad esempio, Axiom Space prevede di lanciare diversi moduli verso la ISS nei prossimi anni. Questo complesso poi si staccherà e diventerà un avamposto a sé stante. Alla fine del 2021, la NASA ha assegnato un totale di 415 milioni di dollari a 3 team privati ​​guidati da Blue Origin, Nanoracks e Northrop Grumman. L’agenzia spaziale vuole che almeno una stazione commerciale sia attiva e operativa in orbita terrestre bassa prima che la ISS si ritiri alla fine del 2030.