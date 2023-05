MeteoWeb

Forti raffiche di grecale e mare mosso nel canale di Piombino (Livorno): a causa delle condizioni meteo avverse sono state sospese le corse dei traghetti per Rio Marina, all’isola d’Elba, e dell’aliscafo.

