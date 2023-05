Vento forte in Basilicata: danni a Matera per crolli di alberi e pali della luce | FOTO

MeteoWeb

Danni e disagi per il forte vento a Matera: all’alba, nel quartiere Spine Bianche, si è registrato il cedimento di un albero e di un palo della pubblica illuminazione che si sono schiantati su auto parcheggiate. Fortunatamente non si registrano feriti, Sul posto Vigili del Fuoco e carabinieri.

