Vento forte a Caltanissetta: raffica fa volare lamiera, un ferito

Caltanissetta sferzata forti raffiche di vento: dopo avere abbattuto alberi e pali in diverse zone della città, hanno anche staccato una lamiera posta a copertura di un lucernario del cantiere della nuova ala del Palazzo di Giustizia. La lamiera ha colpito un 29enne che stava camminando nelle vicinanze, ferendolo ad un braccio: è stato trasportato al pronto soccorso del Sant’Elia dove è stata riscontrato un trauma alla mano e una ferita da taglio al braccio. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.

