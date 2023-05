Il vento forte ferma il lancio suborbitale del razzo spagnolo Miura 1

MeteoWeb

Il volo inaugurale del razzo Miura 1 di costruzione spagnola è stato annullato oggi a causa di forti venti: lo ha riferito la startup PLD Space. “Non abbiamo il via libera, ci sono raffiche di vento ad alta quota al di sopra dei limiti. Ciò significa che non abbiamo condizioni sufficientemente sicure per il lancio,” ha spiegato un commentatore durante il live streaming di PLD Space del decollo, che doveva essere il primo della Spagna. Ci vorranno diversi giorni prima che si apra una nuova finestra di lancio, ha aggiunto il commentatore.

Con un’altezza di soli 12 metri, il piccolo razzo doveva volare a 100 km sopra la superficie terrestre, con liftoff da una base militare nel Sud della Spagna. Tale distanza lo porterebbe nello Spazio, ma non è abbastanza da raggiungere l’orbita.

Il lancio suborbitale di oggi era stato programmato per portare un payload con esperimenti di microgravità, oltre a stabilire i piani di PLD Space per i futuri razzi. “L’idea è di imparare e ridurre al minimo i rischi per i primi voli di Miura 5,” ha dichiarato Raul Verdu, cofondatore di PLD Space, riferendosi a un lanciatore che si spera possa mettere in orbita satelliti a partire dal 2025. Anche se molto più grande a 35 metri e dotato di 2 stadi di lancio separati, quest’ultimo lanciatore utilizzerebbe circa il 70% dei componenti sviluppati per Miura 1.