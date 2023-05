Vento forte in Sicilia, chiuso tratto della A19 tra Enna e Caltanissetta

MeteoWeb

Provvisoriamente chiusa al traffico dalla serata di ieri l’autostrada A19 “Palermo–Catania“, in entrambe le direzioni, tra il km 103,300 e il km 119,700, a causa del maltempo e in particolare del forte vento che ha colpito la zona. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa, con uscita obbligatoria allo svincolo di Enna per i veicoli provenienti da Catania, mentre per quelli provenienti da Palermo uscita obbligatoria allo svincolo di Caltanissetta. Il personale Anas e i Vigili del Fuoco sono presenti sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità appena possibile.

