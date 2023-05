Forti raffiche di vento spazzano il Friuli Venezia Giulia: situazione critica a Trieste per la bora

MeteoWeb

Oltre un centinaio le richieste giunte alle sale operative dei comandi dei vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia con richieste di intervento per danni o situazioni di pericolo dovute al forte vento che sta imperversando sul territorio regionale ed in particolare su Trieste. In città il vento di Bora sta impegnando i pompieri giuliani su tutto il territorio di competenza con alberi pericolanti o caduti e danni ad alcuni manufatti. Sono 25 gli interventi portati a termine dagli uomini del comando di Trieste e una cinquantina quelli in svolgimento o in attesa dell’assegnazione di una squadra.

Per sopperire alle richieste il comando vigili del Fuoco giuliani ha richiamato in servizio personale libero dal turno e al momento stanno operando sul territorio 6 squadre supportate da 3 autoscale, una giunta dal comando vigili del fuoco di Udine e una arrivata a Trieste, grazie alla convenzione internazionale di reciproca collaborazione, da Capodistria (Slovenia).

