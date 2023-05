Nella Via Lattea ci sono centinaia di milioni di pianeti abitabili

MeteoWeb

La vita nella Via Lattea potrebbe essere meno rara di quanto si pensi: sarebbero infatti centinaia di milioni i pianeti che orbitano alla giusta distanza dalla loro stella per avere acqua liquida e dunque poter ospitare forme di vita. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista dell’Accademia americana delle scienze (Pnas) da Sarah Ballard, docente di astronomia all’Università della Florida, e dalla dottoranda Sheila Sagear. Le due astronome hanno misurato l’eccentricità dell’orbita di un campione di oltre 150 pianeti che ruotano intorno a stelle di piccola massa tra le più comuni della galassia, le nane di tipo M, più piccole e fredde del nostro Sole.

Grazie ai dati raccolti dal telescopio Kepler della Nasa e al satellite Gaia dell’Agenzia spaziale europea, le due studiose hanno scoperto che intorno alle stelle con diversi pianeti è più probabile che vengano percorse orbite circolari che permettono di rimanere alla giusta distanza per mantenere acqua allo stato liquido. Quando c’è un solo pianeta, invece, è più probabile che l’orbita sia talmente eccentrica da farlo avvicinare così tanto alla stella che la forza gravitazionale esercitata lo deforma e la conseguente frizione genera così tanto calore da sterilizzarne la superficie. ha rivelato che due terzi dei pianeti intorno alle stelle potrebbero essere arrostiti da forze mareali estreme, sterilizzandoli.

Ma, rimane un terzo dei pianeti, centinaia di milioni in tutta la galassia, che potrebbero trovarsi in un’orbita favorevole, abbastanza vicina e delicata da contenere acqua liquida e forse ospitare la vita. Il sole giallo e’ una rarita’ nella Via Lattea. Le stelle piu’ comuni sono di gran lunga piu’ piccole e piu’ fredde, con una massa pari alla meta’ di quella del Sole. Miliardi di pianeti orbitano intorno a queste stelle nane comuni nella nostra galassia. Per catturare abbastanza calore da essere abitabili, questi pianeti dovrebbero stringersi molto vicino alle loro piccole stelle, il che li rende suscettibili di forze mareali estreme.

Dato che un terzo dei pianeti osservati orbita nella zona potenzialmente abitabile, allora è possibile che nella Via Lattea esistano centinaia di milioni di pianeti che costituiscono un obiettivo di ricerca promettente per i ‘cacciatori’ di vita. Secondo Sagear, prima autrice dello studio, questo risultato sarà “molto importante per il prossimo decennio di ricerche sugli esopianeti”.