Virgin Galactic torna nello Spazio suborbitale, oggi l’ultimo volo di prova

Virgin Galactic si sta preparando per un volo importante: sarà l’ultimo test nello Spazio suborbitale prima dell’inizio del servizio commerciale. Il lancio è previsto oggi a partire dalle 15 ora italiana, dallo Spaceport America nel New Mexico. Il volo includerà 8 persone, 6 delle quali voleranno sul velivolo VSS Unity e 2 piloteranno l’aereo da trasporto, VMS Eve. Come i precedenti voli spaziali, Eve decollerà con Unity sotto le ali, con rilascio a circa 15mila metri di altitudine. A questo punto Unity accenderà il suo motore e volerà più in alto, per altri 80 km, abbastanza, secondo alcune definizioni, per raggiungere lo Spazio.

Il volo, chiamato Unity 25, sarà il 5° volo di Virgin Galactic verso l’ultima frontiera. La compagnia ha effettuato un viaggio simile l’ultima volta l’11 luglio 2021, con a bordo il fondatore miliardario di Virgin Group Richard Branson. Negli ultimi 2 anni Unity ed Eve sono stati testati e aggiornati in preparazione al servizio. La compagnia ha affermato che, se tutto dovesse andare secondo i piani, aprirà i voli commerciali per i passeggeri, per la modica cifra di 450mila dollari.

Tutte le 8 persone a bordo di Unity 25 sono dipendenti di Virgin Galactic. Il pilota veterano della Virgin Galactic Mike Masucci comanderà VSS Unity, e l’ex astronauta della NASA CJ Sturckow sarà il pilota. Jameel Janjua sarà al comando di VMS Eve, con Nicola Pecile come pilota.

I 4 membri dell’equipaggio nella cabina di Unity sono Beth Moses (chief astronaut instructor, che è già statA nello Spazio 2 volte), l’istruttore Luke Mays, e gli specialisti di missione Christopher Huie e Jamila Gilbert. Sarà il primo volo spaziale per Mays, Huie e Gilbert.